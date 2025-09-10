鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店(CASY-US)EPS預估上修至16.31元，預估目標價為577.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.91元上修至16.31元，其中最高估值16.88元，最低估值15.52元，預估目標價為577.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|16.88(18.16)
|18.75
|22.21
|21.67
|最低值
|15.52(15.47)
|17.03
|18.29
|21.4
|平均值
|16.31(16.07)
|18.19
|20.46
|21.54
|中位數
|16.31(15.91)
|18.22
|20.43
|21.54
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|178.55億
|193.60億
|195.35億
|208.60億
|最低值
|166.72億
|177.28億
|189.02億
|198.76億
|平均值
|173.16億
|182.84億
|192.10億
|203.68億
|中位數
|173.47億
|183.16億
|192.01億
|203.68億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|8.38
|9.10
|11.91
|13.43
|14.64
|營業收入
|76.54億
|129.53億
|150.94億
|148.63億
|159.41億
詳細資訊請看美股內頁：
凱西便利商店(CASY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
