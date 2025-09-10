search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店(CASY-US)EPS預估上修至16.31元，預估目標價為577.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)做出2026年EPS預估：中位數由15.91元上修至16.31元，其中最高估值16.88元，最低估值15.52元，預估目標價為577.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值16.88(18.16)18.7522.2121.67
最低值15.52(15.47)17.0318.2921.4
平均值16.31(16.07)18.1920.4621.54
中位數16.31(15.91)18.2220.4321.54

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值178.55億193.60億195.35億208.60億
最低值166.72億177.28億189.02億198.76億
平均值173.16億182.84億192.10億203.68億
中位數173.47億183.16億192.01億203.68億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS8.389.1011.9113.4314.64
營業收入76.54億129.53億150.94億148.63億159.41億

詳細資訊請看美股內頁：
凱西便利商店(CASY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCASY

相關行情

台股首頁我要存股
凱西便利商店534.15-1.32%

延伸閱讀



Empty