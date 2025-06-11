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鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱西便利商店CASY-US的目標價調升至522.5元，幅度約12%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對凱西便利商店(CASY-US)提出目標價估值：中位數由466.5元上修至522.5元，調升幅度12%。其中最高估值575元，最低估值333元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予凱西便利商店評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。

凱西便利商店今(11日)收盤價為490.2元。近5日股價上漲12%，標普指數上漲1.15%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CASY市場預估目標價

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