渣打偕第一金投信首推「未具證」基金產品搶攻高資產客群

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-10 19:21

‌



渣打銀行今（10）日舉辦「合作共贏 領航新格局」高資產財富管理策略記者會，由渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）親自來台，攜手保誠人壽、第一金投信及博楓橡樹財富管理公司，宣布推出首檔「未具證券投資信託基金性質」的境外私募信貸策略產品，專為高雄資產管理專區的高資產客戶量身打造。

渣打、第一金投聯手出擊！首推「未具證」基金產品搶攻高資產客群。（圖：渣打提供）

渣打銀行表示，此次推出的創新產品將投資於非傳統資產，如私募信貸、私募股權及實質資產，藉此降低投資組合波動、分散風險並提升報酬潛力，展現渣打進駐亞洲資產管理中心後的產品推進速度與財管實力。

‌



尚明洋指出，渣打在全球超過 50 個市場及 4 個財富中心設有據點，具備連結國際與在地的優勢，能為高資產客戶提供多元且創新的財富管理平台。渣打在台灣以漸進策略深耕財管領域，7 月進駐高雄資產管理專區，8 月與保誠人壽合作推出保費融資服務，成為首家提供該服務的外商銀行。

渣打銀行財富管理處處長 Samrat Khosla 補充，渣打深耕台灣 40 年，觀察到高資產客戶對全球資產配置、跨境投資及傳承規劃的需求日益提升。渣打將持續強化財管實力，並與合作夥伴協作，提供與國際同步的財富管理服務。

根據渣打集團財報，截至今年上半年，財管客戶資產管理規模達 4,200 億美元，財管收入年增 24%，淨新增資產達 280 億美元，穩步邁向五年內財管收入雙位數成長及新增資產 2,000 億美元的目標。