盤中速報 - Worldcoin大跌11.91%，報1.87美元
鉅亨網新聞中心
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內跌幅超過11.91%，最新價格1.87美元，總成交量達6.45億美元，總市值36.90億美元，目前市值排名第 22 名。
近 1 日最高價：2.19美元，近 1 日最低價：1.71美元，流通供給量：1,967,175,405。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+113.38%
- 近 1 月：+77.22%
- 近 3 月：+62.34%
- 近 6 月：+153.17%
- 今年以來：-14.05%
