盤中速報 - C98大漲26.54%，報0.062美元

C98 (C98)在過去 24 小時內漲幅超過26.54%，最新價格0.062美元，總成交量達0.33億美元，總市值0.61億美元，目前市值排名第 162 名。

Coin98 是一家來自越南的區塊鏈軟體公司，是加密貨幣產業第一個跨鏈的非託管加密錢包，還有自己的集團資本；公司旨在打造一個 All-In-One 平台，服務包括錢包、Dex、借貸協議、鏈上治理、跨鏈、遊戲等等，支援 ETH、BSC、Solana、Avalanche ….等其他 22 個網路。