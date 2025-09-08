盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲9.8%，報538.26美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間08日21:30股價上漲48.02美元，報538.26美元，漲幅9.8%，成交量1,202,645（股），盤中最高價538.26美元、最低價537.74美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.43%
- 近 1 月：+12.1%
- 近 3 月：+17.31%
- 近 6 月：+81.25%
- 今年以來：+51.39%
延伸閱讀
