盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲9.8%，報538.26美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間08日21:30股價上漲48.02美元，報538.26美元，漲幅9.8%，成交量1,202,645（股），盤中最高價538.26美元、最低價537.74美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+2.43%
  • 近 1 月：+12.1%
  • 近 3 月：+17.31%
  • 近 6 月：+81.25%
  • 今年以來：+51.39%

