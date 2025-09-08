川習會有譜？CNN：川普下月赴韓參加APEC峰會 美國悄悄做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-08 09:06

三名美國政府官員透露，美國總統川普和高級顧問正悄悄為 10 月前往韓國做準備，將參加 10 月底至 11 月初舉行的亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議。

美國總統川普和高級顧問正悄悄為10月前往韓國做準備。（圖：Shutterstock）

據美國《CNN》周日（7 日）報導，這次會議被視為川普與中國國家主席習近平接觸的一次重要機會。美國官員表示，已就 APEC 會議期間舉行中美會談的可能性進行認真討論，但還沒具體安排。

與此同時，美國政府還將 APEC 峰會視為爭取更多經濟投資的機會。這也是川普最近訪問沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國期間關注的重點。

一名白宮官員說：「正在討論訪問韓國，重點是經濟合作，其他目標包括討論貿易、國防和民用核能合作。」

此外，韓國 APEC 峰會也可能為川普提供與北韓領導人金正恩見面的機會。知情人士透露，日前韓國總統李在明與川普會晤時曾暗示，川普有可能在 APEC 峰會期間見到金正恩。不過，尚不清楚北韓是否會出席會議。