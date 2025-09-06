鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.24元下修至4.16元，其中最高估值4.3元，最低估值4.15元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.3(4.3)
|4.75
|5.35
|5.85
|最低值
|4.15(4.22)
|4.6
|4.74
|4.92
|平均值
|4.19(4.25)
|4.69
|5.15
|5.39
|中位數
|4.16(4.24)
|4.7
|5.2
|5.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|45.30億
|47.29億
|49.50億
|48.91億
|最低值
|44.64億
|45.14億
|46.27億
|47.38億
|平均值
|45.07億
|46.37億
|47.79億
|48.15億
|中位數
|45.13億
|46.29億
|47.70億
|48.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|3.78
|4.20
|3.13
|4.01
|營業收入
|33.71億
|39.69億
|45.11億
|45.40億
|45.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
