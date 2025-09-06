鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.16元，預估目標價為90.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.24元下修至4.16元，其中最高估值4.3元，最低估值4.15元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.3(4.3)4.755.355.85
最低值4.15(4.22)4.64.744.92
平均值4.19(4.25)4.695.155.39
中位數4.16(4.24)4.75.25.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值45.30億47.29億49.50億48.91億
最低值44.64億45.14億46.27億47.38億
平均值45.07億46.37億47.79億48.15億
中位數45.13億46.29億47.70億48.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.033.784.203.134.01
營業收入33.71億39.69億45.11億45.40億45.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

