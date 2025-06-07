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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.24元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元下修至4.24元，其中最高估值4.37元，最低估值4.22元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4.37(4.37)4.95.354.92
最低值4.22(4.24)4.594.744.92
平均值4.27(4.31)4.685.074.92
中位數4.24(4.31)4.655.14.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值46.33億48.28億50.57億47.38億
最低值45.13億45.14億46.27億47.38億
平均值45.84億47.04億48.53億47.38億
中位數46.11億47.12億48.77億47.38億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.033.784.203.134.01
營業收入33.71億39.69億45.11億45.40億45.79億

詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTTC

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