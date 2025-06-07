鉅亨速報 - Factset 最新調查：Toro Co.(TTC-US)EPS預估下修至4.24元，預估目標價為81.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Toro Co.(TTC-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.31元下修至4.24元，其中最高估值4.37元，最低估值4.22元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.37(4.37)
|4.9
|5.35
|4.92
|最低值
|4.22(4.24)
|4.59
|4.74
|4.92
|平均值
|4.27(4.31)
|4.68
|5.07
|4.92
|中位數
|4.24(4.31)
|4.65
|5.1
|4.92
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|46.33億
|48.28億
|50.57億
|47.38億
|最低值
|45.13億
|45.14億
|46.27億
|47.38億
|平均值
|45.84億
|47.04億
|48.53億
|47.38億
|中位數
|46.11億
|47.12億
|48.77億
|47.38億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.03
|3.78
|4.20
|3.13
|4.01
|營業收入
|33.71億
|39.69億
|45.11億
|45.40億
|45.79億
詳細資訊請看美股內頁：
Toro Co.(TTC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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