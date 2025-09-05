鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 17:00

資產重估進行式！中國券商：A股三大敘事仍在演繹 國際資本重新定價（圖：Shutterstock）

《證券時報》黨委委員、副總編輯，《新財富》雜誌社董事長湯泳在致詞時指出，中國正處於「十四五」收官與「十五五」謀篇的關鍵時期，新發展格局加速構建，新「​​國九條」及資本市場「1+N」政策體系落地，中國資本市場正從「融資市」邁向增強資金市場。

東方證券副總裁陳剛表示，中國資產重估的三大敘事仍在演繹；一是 DeepSeek 出圈讓全球投資人重估中國創新能力；二是地產週期調整最快階段或已過，一線城市房價有企穩跡象；三是宏觀政策同向發力效果顯現，實體經濟企穩回升。

東方證券研究所所長黃燕銘在圓桌論壇上剖析本輪股市上漲特徵與成因時指出，本輪漲勢源自於國家治理預期的提升和科技引領經濟發展的新動力，市場對國家未來發展的信心提升是行情健康發展的核心驅動力。此外，漲勢並不是由宏觀經濟數據直接推動，而是呈現「橫盤震盪、逐級走強、越走越強」的特點，由無風險利率和風險評價的發力所支撐，同時提醒投資者警惕風險。

活動上，多位專家發表精彩觀點。上海財經大學黨委副書記、校長劉元春對房地產、關稅、消費刺激等關鍵問題進行理性分析；復旦大學國際問題研究院院長吳心伯深入分析國際經濟和政治局勢以及中美關係走向；知名宏觀投資人丁昶則稱宏觀研究需「勢在事先」，尋找戰略性預期差。

東方證券總量研究負責人曹靖楠則強調，頂層設計推動產業升級和科技創新，該券商海外宏觀首席分析師王仲堯也談到美國經濟與全球經濟增速同步下行及資金再配置情況。