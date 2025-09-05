鉅亨網新聞中心 2025-09-05 15:10

‌



美國人工智慧公司 Anthropic 宣布，將停止向中國實體控股的公司出售其人工智慧服務。表示此舉是為了防止美國的對手在人工智慧領域取得進展，從而威脅美國國家安全。此外，該公司還將停止向俄羅斯、北韓及伊朗等被視為美國對手的國家出售服務。

防技術外流！Anthropic封殺中國控股企業 禁售AI服務。(圖:shutterstock)

這家位於舊金山的新創公司正在擴大對「威權」政權的既有限制，將其涵蓋至任何由中國等國家實體持有多數股權的公司，其中也包括它們的海外業務。該公司在聲明中補充說，境外子公司可能被用來取得其技術並支援軍事用途。

‌



Anthropic 執行長達里奧 · 阿莫迪（Dario Amodei）曾公開主張對中國實施技術制裁，特別是在 DeepSeek 今年以一款先進模型震驚矽谷之後。

雖然 Anthropic 並未點名任何公司，但從阿里巴巴集團到字節跳動等中國大型科技公司，都已加入 DeepSeek 的行列，在競相打造可與美國 OpenAI 等公司匹敵的人工智慧服務。

Anthropic 周五聲明表示，中國實體「可能利用我們的技術來開發應用與服務，最終服務於敵對的軍事與情報機構，以及更廣泛的威權目標。」

聲明指出，這些政權「可能會透過例如蒸餾（distillation）等技術來推進自身的人工智慧發展，並在全球範圍內與總部設於美國及其盟國的可信賴科技公司競爭。」



Anthropic 的舉措，正值美國政府日益擔憂中國利用 AI 於軍事用途之際，例如自主無人機與 AI 驅動的武器，正徹底改變戰爭樣貌。官員們已呼籲加強管制，數個政府機構也已禁止使用 DeepSeek。

阿莫迪的公司在最近一輪融資中的估值達到 1830 億美元，被視為全球領先者之一，並開發了熱門的 AI 模型 Claude。該公司在貼文中強調，中國及其他威權國家的企業可能被迫與當地情報機構共享數據並合作，這其中也包括其海外子公司。

Anthropic 補充說，將持續倡導強有力的美國出口管制，以防止美國的對手發展前沿 AI 能力。