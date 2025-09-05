search icon



西方炸鍋！中國兩場主場外交震撼世界 BBC和CNN集體承認國際秩序變了

鉅亨網編譯陳韋廷


近期中國舉辦兩場重點的主場外交活動引發西方高度關注，先是上月底舉行的上海合作組織 (SCO) 天津峰會，以及前 (3) 日落幕的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。

cover image of news article
西方炸鍋！中國兩場主場外交震撼世界 BBC和CNN集體承認國際秩序變天了（圖：Shutterstock）

《英國廣播公司》和《美國有線電視新聞網》這兩家主流西方媒體周四 (4 日) 不約而同刊文指出，西方主導國際秩序的時代正迎來變化。


《美國有線電視新聞網》在分析文章中指出，上合組織天津峰會與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 週年紀念大會，出席政要雖在部分議題上觀點不一，但都認同以西方為中心的國際秩序正在改變。

新歐亞戰略中心外交政策主管 John Lough 表示，西方聯盟在國際事務中的主導地位正減弱。

文中也說，在地緣政治格局快速變化的當下，歐洲必須重新審視安全策略，而美國在川普帶領下正遠離國際舞台中心，雖未明說，但暗示歐洲應採取務實策略應對新變化。

《英國廣播公司》則從貿易政策角度分析，認為美國政府四處樹敵、不顧盟友利益的貿易政策，打亂了西方主導的國際政治和經濟秩序格局，印度與中國、俄羅斯走近就是典型結果。

《英國廣播公司》認為，一個有別於美國主導的、以西方為中心的新國際秩序正在出現且影響力不斷擴大。即便川普認為「以美國為中心」的貿易體系能讓美國回到「黃金時代」，也難以維持。

中國官媒《環球時報》則報導指出，儘管《英國廣播公司》和《美國有線電視新聞網》觀點未跳出「大國博弈」思維慣性，對中國立場存在誤解，但它們不得不承認，全球南方不再是「沉默的大多數」，已經成為國際秩序變革的關鍵力量。

