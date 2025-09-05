西方炸鍋！中國兩場主場外交震撼世界 BBC和CNN集體承認國際秩序變了

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-05 12:05

‌



近期中國舉辦兩場重點的主場外交活動引發西方高度關注，先是上月底舉行的上海合作組織 (SCO) 天津峰會，以及前 (3) 日落幕的中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會。

西方炸鍋！中國兩場主場外交震撼世界 BBC和CNN集體承認國際秩序變天了（圖：Shutterstock）

《英國廣播公司》和《美國有線電視新聞網》這兩家主流西方媒體周四 (4 日) 不約而同刊文指出，西方主導國際秩序的時代正迎來變化。

‌



《美國有線電視新聞網》在分析文章中指出，上合組織天津峰會與中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 週年紀念大會，出席政要雖在部分議題上觀點不一，但都認同以西方為中心的國際秩序正在改變。

新歐亞戰略中心外交政策主管 John Lough 表示，西方聯盟在國際事務中的主導地位正減弱。

文中也說，在地緣政治格局快速變化的當下，歐洲必須重新審視安全策略，而美國在川普帶領下正遠離國際舞台中心，雖未明說，但暗示歐洲應採取務實策略應對新變化。

《英國廣播公司》則從貿易政策角度分析，認為美國政府四處樹敵、不顧盟友利益的貿易政策，打亂了西方主導的國際政治和經濟秩序格局，印度與中國、俄羅斯走近就是典型結果。