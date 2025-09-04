search icon



鉅亨速報

Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為25.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對慧與(HPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.89元，其中最高估值1.92元，最低估值1.83元，預估目標價為25.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.92(1.88)2.713.183.71
最低值1.83(1.8)2.242.092.44
平均值1.89(1.85)2.392.593.08
中位數1.89(1.86)2.342.513.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值346.09億414.81億436.93億450.20億
最低值339.28億391.44億407.20億358.39億
平均值344.58億402.25億419.68億391.71億
中位數345.10億402.96億417.37億366.53億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.252.580.661.541.93
營業收入269.44億278.65億281.08億291.07億300.68億

詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

