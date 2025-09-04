鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與(HPE-US)EPS預估上修至1.89元，預估目標價為25.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對慧與(HPE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.86元上修至1.89元，其中最高估值1.92元，最低估值1.83元，預估目標價為25.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.92(1.88)
|2.71
|3.18
|3.71
|最低值
|1.83(1.8)
|2.24
|2.09
|2.44
|平均值
|1.89(1.85)
|2.39
|2.59
|3.08
|中位數
|1.89(1.86)
|2.34
|2.51
|3.08
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|346.09億
|414.81億
|436.93億
|450.20億
|最低值
|339.28億
|391.44億
|407.20億
|358.39億
|平均值
|344.58億
|402.25億
|419.68億
|391.71億
|中位數
|345.10億
|402.96億
|417.37億
|366.53億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.25
|2.58
|0.66
|1.54
|1.93
|營業收入
|269.44億
|278.65億
|281.08億
|291.07億
|300.68億
詳細資訊請看美股內頁：
慧與(HPE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
