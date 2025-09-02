中國慶祝抗戰勝利80周年 明天放8萬羽和平鴿、8萬個氣球

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-09-02 14:04

‌



中國政府即將在周三（3 日）舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利 80 周年紀念大會，目前天安門廣場核心區布置基本就緒，和平鴿與氣球也已經基本就緒，將在天安門廣場帶來象徵和平、開創未來的空中儀式。

中國政府即將在周三舉行抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念大會。（圖：香港01）

據《央視》報導，天濛濛亮，隨著鴿籠打開，百餘羽和平鴿傾巢而出，在空中滑翔。本次紀念活動徵集的 8 萬羽和平鴿，全部來自北京市 10 個區的鴿友。

‌



北京鴿友張志剛說：「我們養鴿最大的樂趣，就是希望自己的鴿子能夠上天安門飛出去，那是一種至高無上的榮譽。」

鴿友張振山說，他已經兩度參與國家重大節日和慶典活動。

北京鴿友張振山：「看著幾萬隻鴿子在天安門廣場飛，而且這裡邊也有咱們自己養的鴿子，所以就非常自豪，而且這個事也特別有意義。」

除了和平鴿放飛組，氣球放飛工作組也已一切就緒。600 名來自北京警察學院的學生在暑期經過兩個月的放飛培訓，將協同釋放 8 萬個氣球，與 8 萬羽和平鴿形成同時騰空的壯麗景象。

根據工作安排，兩名學生為一個小組，負責 450 個氣球的吹製與結繩，平均 7 到 8 秒完成一個。氣球吹的大小也有嚴格要求，空中爆裂落地後還可以完全降解。