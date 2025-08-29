search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為150.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對戴爾科技(DELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.4元上修至9.55元，其中最高估值9.72元，最低估值9.09元，預估目標價為150.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.72(9.72)12.8114.06
最低值9.09(8.92)10.1211.15
平均值9.5(9.4)11.0312.3
中位數9.55(9.4)10.9612.1

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值1,109.14億1,244.64億1,367.14億
最低值1,030.00億1,101.56億1,148.89億
平均值1,066.18億1,145.25億1,219.12億
中位數1,071.70億1,135.44億1,220.67億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.377.303.334.466.51
營業收入943.29億1,010.39億1,015.65億885.23億954.67億

詳細資訊請看美股內頁：
戴爾科技(DELL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

