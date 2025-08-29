鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技(DELL-US)EPS預估上修至9.55元，預估目標價為150.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對戴爾科技(DELL-US)做出2026年EPS預估：中位數由9.4元上修至9.55元，其中最高估值9.72元，最低估值9.09元，預估目標價為150.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.72(9.72)
|12.81
|14.06
|最低值
|9.09(8.92)
|10.12
|11.15
|平均值
|9.5(9.4)
|11.03
|12.3
|中位數
|9.55(9.4)
|10.96
|12.1
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1,109.14億
|1,244.64億
|1,367.14億
|最低值
|1,030.00億
|1,101.56億
|1,148.89億
|平均值
|1,066.18億
|1,145.25億
|1,219.12億
|中位數
|1,071.70億
|1,135.44億
|1,220.67億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.37
|7.30
|3.33
|4.46
|6.51
|營業收入
|943.29億
|1,010.39億
|1,015.65億
|885.23億
|954.67億
詳細資訊請看美股內頁：
戴爾科技(DELL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：戴爾科技DELL-US的目標價調升至150元，幅度約3.45%
- 集中度風險浮現？輝達前兩大神祕客戶 撐起Q2近四成營收
- 〈財報〉戴爾Q3財測疲弱 盤後挫逾5%
- 美國產業政策大轉彎？川普強硬入股英特爾 投資人憂步上「國家資本主義」
下一篇