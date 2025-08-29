股價飆漲133.86% 寒武紀警告：面臨脫離基本面風險

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-29 08:41

‌



中國寒武紀 (688256-CN) 周四（28 日）晚間發布股票交易風險提示公告，稱公司當天收盤價較 7 月 28 日收盤價飆漲 133.86%，漲幅超過大部分同行業公司，且顯著高於科創綜指、科創 50、上證綜指等指數漲幅，股票價格存在脫離基本面的風險，投資者參與交易，可能面臨較大風險。

寒武紀警告，股價面臨脫離基本面風險。（圖：界面新聞）

據《界面新聞》報導，寒武紀稱，關注到近期市場上存在部分對公司經營情況的預測，公司結合實際情況，預估 2025 年全年營業收入將落在人民幣 50 億元至 70 億元。

‌



不過，上述經營預測是寒武紀管理層的初步預估，不是寒武紀對任何投資者的實質承諾。

此外，寒武紀稱，未有新產品發布計畫，近期網上傳播的關於新產品情況的消息，均為誤導市場的不實消息。

針對供應鏈穩定方面的風險，寒武紀稱，採用 Fabless 模式經營，供應商包括 IP 授權廠商、伺服器廠商、晶圓製造廠和封裝測試廠等。

寒武紀說，積體電路整個行業鏈專業化分工，技術門檻較高，加之公司及部分子公司已被列入「實體清單」，將給供應鏈穩定帶來一定風險，可能對經營業績產生不利影響。

截至 8 月 28 日收盤，寒武紀股價上漲 15.73%，報人民幣 1,587.91 元。寒武紀說，根據中證指數公司發布的數據，寒武紀最新滾動本益比為 5,117.75 倍，而寒武紀所處軟體和資訊科技服務業最新滾動本益比為 88.97 倍。