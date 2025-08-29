盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報486.18美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間29日00:26股價上漲23.24美元，報486.18美元，漲幅5.02%，成交量2,876,255（股），盤中最高價486.18美元、最低價463.02美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+12.26%
- 近 1 月：+27.13%
- 近 3 月：+21.54%
- 近 6 月：+44.45%
- 今年以來：+42.96%
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 交易台(TTD-US)大漲5.03%，報55.3美元
- 盤中速報 - MongoDB公司(MDB-US)大漲5.12%，報310.83美元
- 盤中速報 - 數據狗(DDOG-US)大漲5.05%，報138.38美元
- 盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報5882.81點
下一篇