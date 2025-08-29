search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.02%，報486.18美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間29日00:26股價上漲23.24美元，報486.18美元，漲幅5.02%，成交量2,876,255（股），盤中最高價486.18美元、最低價463.02美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+12.26%
  • 近 1 月：+27.13%
  • 近 3 月：+21.54%
  • 近 6 月：+44.45%
  • 今年以來：+42.96%

S&P 5006491.590.16%
道瓊指數45571.200.01%
NASDAQ21672.25+0.38%
費城半導體5849.430.43%
Applovin Corp - Class A485.5+4.87%

