鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為260.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共48位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.1元上修至1.16元，其中最高估值1.47元，最低估值0.92元，預估目標價為260.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.47(1.36)
|2.3
|3.6
|3.36
|最低值
|0.92(0.89)
|1.28
|1.81
|2.67
|平均值
|1.18(1.1)
|1.63
|2.33
|3.03
|中位數
|1.16(1.1)
|1.58
|2.3
|3.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|46.94億
|60.27億
|77.84億
|89.37億
|最低值
|45.12億
|54.63億
|64.24億
|74.52億
|平均值
|45.83億
|56.63億
|70.11億
|82.97億
|中位數
|45.93億
|56.25億
|68.78億
|83.99億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.87
|-2.26
|-2.50
|-2.55
|-3.86
|營業收入
|5.92億
|12.19億
|20.66億
|28.06億
|36.26億
詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
