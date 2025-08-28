鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為260.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共48位分析師，對Snowflake公司(SNOW-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.1元上修至1.16元，其中最高估值1.47元，最低估值0.92元，預估目標價為260.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.47(1.36)2.33.63.36
最低值0.92(0.89)1.281.812.67
平均值1.18(1.1)1.632.333.03
中位數1.16(1.1)1.582.33.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值46.94億60.27億77.84億89.37億
最低值45.12億54.63億64.24億74.52億
平均值45.83億56.63億70.11億82.97億
中位數45.93億56.25億68.78億83.99億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.87-2.26-2.50-2.55-3.86
營業收入5.92億12.19億20.66億28.06億36.26億

詳細資訊請看美股內頁：
Snowflake公司(SNOW-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

