鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.COO-US的目標價調降至85元，幅度約9.57%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)提出目標價估值：中位數由94元下修至85元，調降幅度9.57%。其中最高估值105元，最低估值66元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予Cooper Companies, Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀0位。
Cooper Companies, Inc.今(28日)收盤價為74.105元。近5日股價上漲9.57%，標普指數上漲1.34%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 經濟衰退疑慮未退 債券投資三「高」策略
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.(COO-US)EPS預估上修至4.07元，預估目標價為101.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.COO-US的目標價調降至101元，幅度約5.61%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Snowflake公司(SNOW-US)EPS預估上修至1.16元，預估目標價為260.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為40.00元
下一篇