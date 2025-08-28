鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cooper Companies, Inc.COO-US的目標價調降至85元，幅度約9.57%

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Cooper Companies, Inc.(COO-US)提出目標價估值：中位數由94元下修至85元，調降幅度9.57%。其中最高估值105元，最低估值66元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予Cooper Companies, Inc.評價：積極樂觀12位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Cooper Companies, Inc.今(28日)收盤價為74.105元。近5日股價上漲9.57%，標普指數上漲1.34%股價波動與大盤表現同步。

