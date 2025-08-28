鉅亨速報 - Factset 最新調查：海德航空HEI-US的目標價調升至351元，幅度約4%

search icon



Factset 最新調查：海德航空HEI-US的目標價調升至351元，幅度約4%

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對海德航空(HEI-US)提出目標價估值：中位數由337.5元上修至351元，調升幅度4%。其中最高估值400元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予海德航空評價：積極樂觀14位、保持中立8位、保守悲觀1位。

海德航空今(28日)收盤價為326.78元。近5日股價上漲4%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。

