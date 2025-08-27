search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：MongoDB公司MDB-US的目標價調升至317.5元，幅度約15.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對MongoDB公司(MDB-US)提出目標價估值：中位數由275元上修至317.5元，調升幅度15.45%。其中最高估值405元，最低估值230元。

綜合評級 - 共有39位分析師給予MongoDB公司評價：積極樂觀31位、保持中立8位、保守悲觀0位。

MongoDB公司今(27日)收盤價為214.34元。近5日股價下跌15.45%，標普指數上漲0.85%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


