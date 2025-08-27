鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-27 10:57

台灣期貨交易所（期交所）提醒投資人，近期金居股票期貨（代號：PQF）未沖銷部位占流通股比例已達 13.80%，接近 15% 的警戒門檻。若超過此比例，期交所將限制該期貨的交易方式，僅能進行了結部位，無法再新增持倉。

金居期貨未沖銷部位逼近15%警戒線 期交所提醒投資人留意交易限制規定。（鉅亨網資料照）

根據期交所《股票期貨契約交易規則》第 17 條，當某檔股票期貨或股票選擇權的未沖銷部位（也就是市場上尚未平倉的合約）總股數，在某一交易日收盤後超過該股票在外流通股數的 15%，期交所將在下一個交易時段起，限制該商品只能用來了結部位，不能再開新倉。這項限制會持續，直到該比例降回 12% 以下，才會解除。

舉例來說，假設某檔股票的在外流通股數為 1 億股，那麼其期貨與選擇權的未沖銷部位總股數若超過 1,500 萬股（即 15%），就會觸發交易限制。若之後降至 1,200 萬股（即 12%）以下，限制才會解除。

目前金居期貨的未沖銷部位占比已達 13.80%，雖尚未觸及 15% 的限制門檻，但已相當接近。期交所特別提醒投資人，若持有金居期貨部位，應留意未來是否可能受到交易限制，以免影響進出策略或資金調度。

這項制度設計的目的，是為了避免期貨市場對個別股票產生過度影響，確保市場穩定與公平。當未沖銷部位過高，可能會導致期貨價格與現貨價格出現過度偏離，甚至引發市場操縱疑慮，因此期交所設立比例門檻作為風險控管機制。

對投資人而言，了解這項規定有助於風險管理。例如，若某檔期貨商品接近 15% 門檻，投資人可能需要提前調整部位，避免在限制生效後無法靈活操作。同時，也可透過期交所網站或交易平台查詢各商品的未沖銷部位占比，掌握最新動態。