〈陸股盤後〉中國1～7月工業企業利潤下降1.7% 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-08-27 16:30

‌



中國股市三大指數周三（27 日）收盤同步走低，中國 1～7 月份全國規模以上工業企業實現利潤總額為人民幣（下同）4.02035 兆元，較一年前下降 1.7%。

中國1～7月工業企業利潤下降1.7%，三大指數走低。（圖：Shutterstock）

滬指周三收盤跌 1.76% 報 3,800.35 點，深證成指跌 1.43% 報 12,295.07 點，創業板指跌 0.69% 報 2,723.20 點，滬深北三市成交額合計人民幣 3.1984 兆元。

‌



盤面上看，半導體、公路類股走高，輕工機械、石油貿易、焦炭加工、房地產、船舶、公共交通、白酒、紡織、水泥、醫藥商業、鉛鋅、普鋼族群走低。

中國國家統計局周三表示，1～7 月份，在規模以上工業企業中，國有控股企業利潤總額為 1.28234 兆元，較去年同期下滑 7.5%；股份制企業利潤總額 2.97425 兆元，下降 2.8%；外商及港澳台投資企業利潤總額 1.02167 兆元，增長 1.8%；私營企業利潤總額 1.11837 兆元，成長 1.8%。

今年 7 月份，規模以上工業企業利潤較一年前下降 1.5%。

國家統計局工業司統計師于衛寧說，下階段，在外部環境不確定因素較多、國內市場需求仍顯不足、部分行業供求矛盾突出的背景下，要全面貫徹黨中央決策部署，保持政策連續性穩定性，增強靈活性預見性，進一步擴大國內需求，強化創新驅動，大力培育新質生產力，促進傳統行業轉型升級，推動工業經濟持續健康發展。