鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司JKHY-US的目標價調降至179元，幅度約3.24%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)提出目標價估值：中位數由185元下修至179元，調降幅度3.24%。其中最高估值212元，最低估值139元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Jack Henry & Associates公司評價：積極樂觀5位、保持中立12位、保守悲觀1位。
Jack Henry & Associates公司今(22日)收盤價為163.645元。近5日股價上漲3.24%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.14元，預估目標價為27.55元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：YPF有限責任(YPF-US)EPS預估下修至1.71元，預估目標價為45.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dayforce公司DAY-US的目標價調升至70元，幅度約4.48%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：慧與HPE-US的目標價調升至23元，幅度約4.55%
下一篇