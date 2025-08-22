鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司JKHY-US的目標價調降至179元，幅度約3.24%

search icon



Factset 最新調查：Jack Henry & Associates公司JKHY-US的目標價調降至179元，幅度約3.24%

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jack Henry & Associates公司(JKHY-US)提出目標價估值：中位數由185元下修至179元，調降幅度3.24%。其中最高估值212元，最低估值139元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Jack Henry & Associates公司評價：積極樂觀5位、保持中立12位、保守悲觀1位。

Jack Henry & Associates公司今(22日)收盤價為163.645元。近5日股價上漲3.24%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

Jack Henry & Associates公司163.15-0.40%

