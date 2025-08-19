盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報416.49美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間19日21:47股價下跌22.05美元，報416.49美元，跌幅5.03%，成交量741,610（股），盤中最高價434.07美元、最低價416.49美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-5.81%
- 近 1 月：+20.33%
- 近 3 月：+21.03%
- 近 6 月：-11.58%
- 今年以來：+35.42%
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 美敦力公司(MDT-US)大跌5.36%，報87.84美元
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大漲5.54%，報24.97美元
- 盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲6.35%，報187.35美元
- 盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大跌5.07%，報23.32美元
下一篇