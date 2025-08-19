search icon



盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.03%，報416.49美元

鉅亨網新聞中心


Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間19日21:47股價下跌22.05美元，報416.49美元，跌幅5.03%，成交量741,610（股），盤中最高價434.07美元、最低價416.49美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-5.81%
  • 近 1 月：+20.33%
  • 近 3 月：+21.03%
  • 近 6 月：-11.58%
  • 今年以來：+35.42%

美股美股盤中盤中速報Applovin Corp - Class A

S&P 5006442.66-0.10%
道瓊指數45180.880.60%
NASDAQ21483.99-0.67%
費城半導體5752.08-0.42%
Applovin Corp - Class A413.4152-5.73%

