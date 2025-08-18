鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為250.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共1位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元上修至4.82元，其中最高估值4.82元，最低估值4.82元，預估目標價為250.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.82(6.37)
|6.2
|7.8
|8.29
|最低值
|4.82(2.92)
|4.97
|6.24
|6.66
|平均值
|4.82(4.3)
|5.32
|7.09
|7.54
|中位數
|4.82(3.91)
|5.09
|7.2
|7.65
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|105.56億
|112.22億
|118.57億
|121.12億
|最低值
|104.02億
|107.93億
|111.63億
|118.57億
|平均值
|104.98億
|109.49億
|114.06億
|119.85億
|中位數
|105.00億
|109.34億
|113.84億
|119.85億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.79
|5.66
|3.82
|3.18
|4.82
|營業收入
|80.42億
|93.57億
|107.11億
|111.44億
|101.27億
詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
