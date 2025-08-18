search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：美國電塔(AMT-US)EPS預估上修至4.82元，預估目標價為250.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共1位分析師，對美國電塔(AMT-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.91元上修至4.82元，其中最高估值4.82元，最低估值4.82元，預估目標價為250.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.82(6.37)6.27.88.29
最低值4.82(2.92)4.976.246.66
平均值4.82(4.3)5.327.097.54
中位數4.82(3.91)5.097.27.65

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.56億112.22億118.57億121.12億
最低值104.02億107.93億111.63億118.57億
平均值104.98億109.49億114.06億119.85億
中位數105.00億109.34億113.84億119.85億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.795.663.823.184.82
營業收入80.42億93.57億107.11億111.44億101.27億

詳細資訊請看美股內頁：
美國電塔(AMT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

