鉅亨速報 - Factset 最新調查：NICE Ltd - ADRNICE-US的目標價調降至193元，幅度約3.5%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對NICE Ltd - ADR(NICE-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至193元，調降幅度3.5%。其中最高估值300元，最低估值145元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予NICE Ltd - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。

NICE Ltd - ADR今(15日)收盤價為127.85元。近5日股價下跌3.5%，標普指數上漲2.03%短期股價無明顯表現。

