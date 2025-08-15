鉅亨速報 - Factset 最新調查：NICE Ltd - ADRNICE-US的目標價調降至193元，幅度約3.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對NICE Ltd - ADR(NICE-US)提出目標價估值：中位數由200元下修至193元，調降幅度3.5%。其中最高估值300元，最低估值145元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予NICE Ltd - ADR評價：積極樂觀14位、保持中立5位、保守悲觀0位。
NICE Ltd - ADR今(15日)收盤價為127.85元。近5日股價下跌3.5%，標普指數上漲2.03%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Summit Therapeutics Inc(SMMT-US)EPS預估下修至-1.11元，預估目標價為35.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：西班牙電信(TEF-US)EPS預估下修至0.31元，預估目標價為5.17元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：惠好(WY-US)EPS預估下修至0.27元，預估目標價為32.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估下修至1元，預估目標價為17.00元
下一篇