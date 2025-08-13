台積電閃現新天價1200元 市值衝破31兆元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-13 12:00

隨著美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 符合市場預期，強化市場對聯準會即將降息的預期，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (13) 日在買盤簇擁下，一度達 1200 元，續創歷史新天價，市值也同步突破 31 兆元。

台積電。(鉅亨網資料照)

台積電昨日宣布，為優化組織運作與精進營運效能，經完整評估，決定在未來兩年內逐步退出 6 吋晶圓製造業務，並持續整併 8 吋晶圓產能以提升營運效益。外界預期，此次退出 6 吋晶圓代工，與先前退出氮化鎵 (GaN) 代工業務雷同，主要都是將資源聚焦在高成長的先進製程與先進封裝的業務。

台積電指出，此一決定是基於市場與長期業務策略，台積電正與客戶緊密合作，確保在過渡期間保持順利銜接，並致力在這期間繼續滿足客戶需求，台積電仍將著重為合作夥伴及市場持續創造價值。