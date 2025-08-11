新潤興業上半年EPS達5.64元 去年股利2.82元9/3除權息
鉅亨網記者張欽發 台北
建商新潤興業 (6186-TW) 上半年在台北市南港擎天森林案等完工入帳，營收 59.22 億元，稅後純益 9.74 億元，年增 1.87 倍，每股純益達 5.64 元，同時，新潤興業今 (11) 日除通過最新財報之外，並決議去年現金股利 1.52 元及股票股利 1.3 在 9 月 3 日除權息交易。
新潤的現金股利預計在 9 月 25 日發放。
新潤興業 2025 年除南港擎天森林案完工入帳，後續並有新北土城「新潤青樺」與林口「新潤 Double」二大建案完工入帳。
新潤興業指出，新潤興業將持續於北北桃開發購地自建、合建、都市更新及參與各項公辦都更及合建開發案，目前在手建案於 2026-2029 年預計完工交屋有，新北新莊「森中央」、桃園市中壢區「新潤潤青 (洽溪段)」合建案、台北北投「士科大院」、板橋「新潤 RIVER ONE」以及新北市林口區「世界都心」，加上目前規劃中之桃園綠線 G15A 站周邊開發及桃園中壢體育園區開發案等。
- 技術分析變簡單了！化繁為簡實戰學招生中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇