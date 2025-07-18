鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至1.44元，預估目標價為28.15元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.49元下修至1.44元，其中最高估值1.59元，最低估值1.07元，預估目標價為28.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.59(1.59)
|1.89
|2.25
|2.39
|最低值
|1.07(1.07)
|1.32
|1.76
|2.11
|平均值
|1.38(1.39)
|1.63
|1.98
|2.25
|中位數
|1.44(1.49)
|1.62
|1.93
|2.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|52.26億
|64.68億
|50.15億
|68.91億
|最低值
|44.72億
|57.12億
|46.05億
|68.91億
|平均值
|49.43億
|60.30億
|48.01億
|68.91億
|中位數
|50.15億
|60.05億
|48.55億
|68.91億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.59
|1.03
|1.15
|1.16
|0.98
|營業收入
|29.09億
|36.15億
|37.77億
|39.36億
|38.78億
詳細資訊請看美股內頁：
詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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