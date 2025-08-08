search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股(ZBH-US)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.96元上修至8.15元，其中最高估值8.22元，最低估值7.92元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.22(8.22)9.0110.1510.18
最低值7.92(7.9)8.138.689.5
平均值8.11(7.97)8.539.249.84
中位數8.15(7.96)8.59.149.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值82.49億88.31億92.55億97.09億
最低值81.24億84.61億88.02億94.54億
平均值82.14億86.87億90.81億95.82億
中位數82.24億86.85億90.98億95.82億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.671.911.104.884.43
營業收入70.25億78.36億69.40億73.94億76.79億

詳細資訊請看美股內頁：
捷邁邦美控股(ZBH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSZBH

相關行情

台股首頁我要存股
捷邁邦美控股98.43+7.99%

延伸閱讀



Empty