鉅亨速報 - Factset 最新調查：捷邁邦美控股(ZBH-US)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為110.00元
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對捷邁邦美控股(ZBH-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.96元上修至8.15元，其中最高估值8.22元，最低估值7.92元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.22(8.22)
|9.01
|10.15
|10.18
|最低值
|7.92(7.9)
|8.13
|8.68
|9.5
|平均值
|8.11(7.97)
|8.53
|9.24
|9.84
|中位數
|8.15(7.96)
|8.5
|9.14
|9.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|82.49億
|88.31億
|92.55億
|97.09億
|最低值
|81.24億
|84.61億
|88.02億
|94.54億
|平均值
|82.14億
|86.87億
|90.81億
|95.82億
|中位數
|82.24億
|86.85億
|90.98億
|95.82億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.67
|1.91
|1.10
|4.88
|4.43
|營業收入
|70.25億
|78.36億
|69.40億
|73.94億
|76.79億
詳細資訊請看美股內頁：
捷邁邦美控股(ZBH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
