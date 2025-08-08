search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學GILD-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%

根據FactSet最新調查，共23位分析師，對吉利德科學(GILD-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125元，調升幅度4.17%。其中最高估值143元，最低估值91元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予吉利德科學評價：積極樂觀19位、保持中立8位、保守悲觀0位。

吉利德科學今(8日)收盤價為110.28元。近5日股價下跌4.17%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

吉利德科學110.28+0.00%

