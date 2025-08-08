鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大貝爾(BCE-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為24.15元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對加拿大貝爾(BCE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.97元，其中最高估值2.12元，最低估值1.74元，預估目標價為24.15元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.12(2.12)2.252.21
最低值1.74(1.74)1.711.74
平均值1.98(2)1.931.98
中位數1.97(2.01)1.921.99

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值182.75億189.39億190.69億
最低值172.93億173.02億172.59億
平均值177.52億181.74億180.63億
中位數177.64億183.00億177.15億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.062.382.291.690.13
營業收入170.60億187.03億185.69億182.81億178.17億

詳細資訊請看美股內頁：
加拿大貝爾(BCE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

BCE

