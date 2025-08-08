鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大貝爾(BCE-US)EPS預估下修至1.97元，預估目標價為24.15元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對加拿大貝爾(BCE-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.01元下修至1.97元，其中最高估值2.12元，最低估值1.74元，預估目標價為24.15元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.12(2.12)
|2.25
|2.21
|最低值
|1.74(1.74)
|1.71
|1.74
|平均值
|1.98(2)
|1.93
|1.98
|中位數
|1.97(2.01)
|1.92
|1.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|182.75億
|189.39億
|190.69億
|最低值
|172.93億
|173.02億
|172.59億
|平均值
|177.52億
|181.74億
|180.63億
|中位數
|177.64億
|183.00億
|177.15億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.06
|2.38
|2.29
|1.69
|0.13
|營業收入
|170.60億
|187.03億
|185.69億
|182.81億
|178.17億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
