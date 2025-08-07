search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為81.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.62元，其中最高估值0.71元，最低估值0.47元，預估目標價為81.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.71(0.67)1.091.411.55
最低值0.47(0.48)0.580.791.55
平均值0.61(0.59)0.861.11.55
中位數0.62(0.6)0.871.151.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.21億20.82億25.56億27.60億
最低值15.73億19.04億22.85億27.60億
平均值15.96億19.89億24.22億27.60億
中位數15.98億19.81億23.89億27.60億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.11-0.26-0.090.030.34
營業收入3.27億4.98億7.39億9.66億12.81億

詳細資訊請看美股內頁：
Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSBROS

