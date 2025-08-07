鉅亨速報 - Factset 最新調查：Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)EPS預估上修至0.62元，預估目標價為81.00元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.62元，其中最高估值0.71元，最低估值0.47元，預估目標價為81.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.71(0.67)
|1.09
|1.41
|1.55
|最低值
|0.47(0.48)
|0.58
|0.79
|1.55
|平均值
|0.61(0.59)
|0.86
|1.1
|1.55
|中位數
|0.62(0.6)
|0.87
|1.15
|1.55
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.21億
|20.82億
|25.56億
|27.60億
|最低值
|15.73億
|19.04億
|22.85億
|27.60億
|平均值
|15.96億
|19.89億
|24.22億
|27.60億
|中位數
|15.98億
|19.81億
|23.89億
|27.60億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.11
|-0.26
|-0.09
|0.03
|0.34
|營業收入
|3.27億
|4.98億
|7.39億
|9.66億
|12.81億
詳細資訊請看美股內頁：
Dutch Bros Inc - Class A(BROS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
