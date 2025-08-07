search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qiagen NVQGEN-US的目標價調升至52元，幅度約4%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Qiagen NV(QGEN-US)提出目標價估值：中位數由50元上修至52元，調升幅度4%。其中最高估值61元，最低估值43.95元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Qiagen NV評價：積極樂觀12位、保持中立13位、保守悲觀0位。

Qiagen NV今(7日)收盤價為47.49元。近5日股價下跌4%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股QGEN市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Qiagen NV47.49-4.92%

延伸閱讀



Empty