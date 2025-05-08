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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調升至175元，幅度約3.55%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 04:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)提出目標價估值：中位數由169元上修至175元，調升幅度3.55%。其中最高估值200元，最低估值148元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予雷多斯控股評價：積極樂觀10位、保持中立8位、保守悲觀0位。

雷多斯控股今(8日)收盤價為154.495元。近5日股價上漲3.55%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LDOS市場預估目標價

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