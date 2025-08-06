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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至11.26元，預估目標價為180.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.05元上修至11.26元，其中最高估值11.7元，最低估值10.35元，預估目標價為180.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.7(11.3)12.4313.34
最低值10.35(10.35)10.311.79
平均值11.17(10.96)11.7212.58
中位數11.26(11.05)11.7212.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值173.64億181.89億190.42億
最低值169.91億174.55億176.39億
平均值171.91億177.96億183.57億
中位數171.80億178.25億184.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS4.365.274.961.449.22
營業收入122.97億137.37億143.96億154.38億166.62億

詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSLDOS

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