鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股(LDOS-US)EPS預估上修至11.26元，預估目標價為180.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雷多斯控股(LDOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.05元上修至11.26元，其中最高估值11.7元，最低估值10.35元，預估目標價為180.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.7(11.3)
|12.43
|13.34
|最低值
|10.35(10.35)
|10.3
|11.79
|平均值
|11.17(10.96)
|11.72
|12.58
|中位數
|11.26(11.05)
|11.72
|12.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|173.64億
|181.89億
|190.42億
|最低值
|169.91億
|174.55億
|176.39億
|平均值
|171.91億
|177.96億
|183.57億
|中位數
|171.80億
|178.25億
|184.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|4.36
|5.27
|4.96
|1.44
|9.22
|營業收入
|122.97億
|137.37億
|143.96億
|154.38億
|166.62億
詳細資訊請看美股內頁：
雷多斯控股(LDOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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