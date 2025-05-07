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鉅亨速報 - Factset 最新調查：高德納(IT-US)EPS預估上修至12.31元，預估目標價為475.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對高德納(IT-US)做出2025年EPS預估：中位數由12.03元上修至12.31元，其中最高估值13.02元，最低估值11.98元，預估目標價為475.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值13.02(12.74)14.1316.23
最低值11.98(11.73)13.0814.65
平均值12.42(12.16)13.6715.68
中位數12.31(12.03)13.6815.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值66.88億71.86億77.34億
最低值65.14億68.89億75.77億
平均值65.71億70.38億76.51億
中位數65.61億70.61億76.14億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.969.219.9611.0816.00
營業收入40.99億47.34億54.76億59.07億62.67億

詳細資訊請看美股內頁：
高德納(IT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIT

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