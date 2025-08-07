鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調升至91.5元，幅度約3.98%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由88元上修至91.5元，調升幅度3.98%。其中最高估值135元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予環匯評價：積極樂觀12位、保持中立17位、保守悲觀2位。
環匯今(7日)收盤價為85.67元。近5日股價下跌3.98%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉川普否認擬撤換鮑爾傳聞 標普收漲0.32% 那指續創新高
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調降至88元，幅度約3.3%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royalty Pharma plc - Class A(RPRX-US)EPS預估上修至4.45元，預估目標價為42.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雷多斯控股LDOS-US的目標價調升至185元，幅度約5.71%
下一篇