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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：環匯GPN-US的目標價調升至91.5元，幅度約3.98%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對環匯(GPN-US)提出目標價估值：中位數由88元上修至91.5元，調升幅度3.98%。其中最高估值135元，最低估值64元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予環匯評價：積極樂觀12位、保持中立17位、保守悲觀2位。

環匯今(7日)收盤價為85.67元。近5日股價下跌3.98%，標普指數下跌1.12%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GPN市場預估目標價

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