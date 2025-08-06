歐盟真能3年砸7500億買美國能源？專家們質疑「脫離現實」

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 20:56

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近日，美國總統川普表示，歐盟承諾的 7500 億美元能源採購將助美國經濟復甦，聲稱這將讓美國「再度富裕」，但多位分析師質疑這項目標是否實際可行。

川普近日在專訪時，大讚歐盟7500億美元能源承諾將讓美國「再度富裕」。(圖:Shutterstock)

根據最新的美歐貿易協議，歐盟將在 2029 年前投資美國各產業至少 6000 億美元的意願，同時將大量採購美國液化天然氣、石油和核能產品，藉此擺脫對俄國能源的依賴。

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不過，政治風險顧問公司歐亞集團歐洲主管 Emre Peker 直言，無論是 6000 億投資還是 7500 億能源採購都「不切實際」，特別是川普把這些承諾當作「可隨意運用的禮物」。

Peker 分析，即使歐盟買下所有美國原油、天然氣和煤炭出口，以目前價格計算每年也不到 1700 億美元，距離年度 2500 億美元目標相差甚遠。

川普也放話，若歐盟未能兌現承諾，關稅將調升至 35%。

歐洲能源經濟與金融分析研究所首席分析師 Ana Maria Jaller-Makarewicz 認為，這更像是「談判手段」。她指出，歐盟自美國進口液化天然氣在 2021 至 2023 年間已經暴增近 3 倍，要進一步大幅成長有其困難。