鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估下修至-1.13元，預估目標價為4.93元
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根據FactSet最新調查，共26位分析師，對蔚來汽車(NIO-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.11元下修至-1.13元，其中最高估值-0.68元，最低估值-1.66元，預估目標價為4.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.68(-0.68)
|0.2
|0.37
|最低值
|-1.66(-1.66)
|-1.59
|-1.58
|平均值
|-1.17(-1.16)
|-0.71
|-0.47
|中位數
|-1.13(-1.11)
|-0.6
|-0.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|169.46億
|290.99億
|342.67億
|最低值
|112.00億
|130.51億
|135.83億
|平均值
|134.91億
|175.72億
|203.87億
|中位數
|132.97億
|178.23億
|202.49億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.69
|-1.04
|-1.30
|-1.76
|-1.53
|營業收入
|23.55億
|56.03億
|73.17億
|78.50億
|91.33億
詳細資訊請看美股內頁：
蔚來汽車(NIO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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