鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為44.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.58元，其中最高估值0.6元，最低估值0.5元，預估目標價為44.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.6(0.64)
|0.81
|1.02
|1.15
|最低值
|0.5(0.5)
|0.6
|0.84
|1.15
|平均值
|0.57(0.56)
|0.72
|0.94
|1.15
|中位數
|0.58(0.56)
|0.73
|0.94
|1.15
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.03億
|14.84億
|17.83億
|20.15億
|最低值
|11.69億
|14.10億
|16.56億
|20.15億
|平均值
|11.91億
|14.48億
|17.29億
|20.15億
|中位數
|11.99億
|14.52億
|17.31億
|20.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.32
|-0.20
|-1.19
|-0.17
|營業收入
|2.91億
|4.73億
|6.98億
|9.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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