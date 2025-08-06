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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估上修至0.58元，預估目標價為44.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.56元上修至0.58元，其中最高估值0.6元，最低估值0.5元，預估目標價為44.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.6(0.64)0.811.021.15
最低值0.5(0.5)0.60.841.15
平均值0.57(0.56)0.720.941.15
中位數0.58(0.56)0.730.941.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.03億14.84億17.83億20.15億
最低值11.69億14.10億16.56億20.15億
平均值11.91億14.48億17.29億20.15億
中位數11.99億14.52億17.31億20.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.32-0.20-1.19-0.17
營業收入2.91億4.73億6.98億9.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKVYO

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