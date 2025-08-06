宇樹科技發布新四足機器狗Unitree A2！可負重百公斤、適用多場景應用
鉅亨網編譯莊閔棻
2025 世界機器人大會即將登場，機器人技術話題持續升溫。週二（5 日），中國機器狗領導品牌宇樹科技正式發布新一代四足機器狗 Unitree A2，整機重量約 37 公斤，空載續航可達 20 公里，並具備強勁越野能力與高度穩定性，成為業界關注焦點。
宇樹科技公開的影片顯示，Unitree A2 具備最高 5 米／秒的奔跑速度，最大攀爬高度為 1 公尺，搭載超廣角雷射雷達，能實現 3D 感知與環境即時識別。
更令人驚艷的是，該機器狗被設計為商業與工業級應用，能承受一名 100 公斤成年男子在背部跳躍，並能在碎石地等複雜地形保持穩定運作。
在負重 30 公斤的情況下，Unitree A2 仍可連續運行 3 小時 8 分鐘，完成 12.55 公里全地形穿越。
此外，影片中還展示了其通過越野山地、陡坡與完成空翻等高難度動作的能力，並具備輪足機器人形態，顯示出其在多場景應用中的靈活性。
不過，該產品價格目前尚未公布。
宇樹科技快速崛起 穩居全球機器狗領導地位
根據開源證券研報，宇樹科技是中國最早投入四足機器狗研發的企業之一，從實驗室起步短短幾年，便躍升為全球銷量領先的機器狗品牌。
相較於海外品牌，宇樹科技在成本控制與產品落地速度上更具優勢。2023 年，其在全球機器狗市場的市佔率已接近 70%，成為公司主要成長引擎，並為拓展人形機器人業務提供堅實基礎。
開源證券指出，宇樹未來可複製「大疆模式」，從消費級產品逐步向產業級拓展，預估 2030 年全球機器狗市場規模將突破 80 億元，宇樹有望持續保持領先。
宇樹科技跨界合作頻繁 拓展海外與消費級市場
宇樹科技近期亦積極推進機器狗商業化合作。7 月 30 日，港股上市公司巨星傳奇 (06683-HK) 公告，旗下星創藝 (崑山) 文娛有限公司與宇樹科技簽署合作協議，雙方將共同開發具備陪伴與社交功能的四足機器狗產品，打造具 IP 屬性的消費級機器人。
同月，A 股公司濤濤車業 (301345-CN) 也宣布與宇樹展開深度合作，雙方將結合其全渠道銷售能力與宇樹的技術優勢，拓展北美等海外市場、進行產品再開發與商業落地。2024 年以來，濤濤車業股價已大漲超過 138%。
延伸閱讀
- 宇樹科技推出低於6000美元人形機器人R1！價格創新低掀市場震撼
- 宇樹科技開啟上市輔導！10輪融資狂飆、估值超120億人民幣
- 中國1.24億採購人形機器人創紀錄！智元與宇樹科技分別中標
- 宇樹科技傳計畫於上海科創板上市 估值據報已逾百億人民幣
下一篇