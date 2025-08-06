宇樹科技發布新四足機器狗Unitree A2！可負重百公斤、適用多場景應用

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 15:10

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2025 世界機器人大會即將登場，機器人技術話題持續升溫。週二（5 日），中國機器狗領導品牌宇樹科技正式發布新一代四足機器狗 Unitree A2，整機重量約 37 公斤，空載續航可達 20 公里，並具備強勁越野能力與高度穩定性，成為業界關注焦點。

宇樹科技發布新四足機器狗Unitree A2。（圖：宇樹科技微博）

宇樹科技公開的影片顯示，Unitree A2 具備最高 5 米／秒的奔跑速度，最大攀爬高度為 1 公尺，搭載超廣角雷射雷達，能實現 3D 感知與環境即時識別。

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更令人驚艷的是，該機器狗被設計為商業與工業級應用，能承受一名 100 公斤成年男子在背部跳躍，並能在碎石地等複雜地形保持穩定運作。

在負重 30 公斤的情況下，Unitree A2 仍可連續運行 3 小時 8 分鐘，完成 12.55 公里全地形穿越。

此外，影片中還展示了其通過越野山地、陡坡與完成空翻等高難度動作的能力，並具備輪足機器人形態，顯示出其在多場景應用中的靈活性。

不過，該產品價格目前尚未公布。

宇樹科技快速崛起 穩居全球機器狗領導地位

根據開源證券研報，宇樹科技是中國最早投入四足機器狗研發的企業之一，從實驗室起步短短幾年，便躍升為全球銷量領先的機器狗品牌。

相較於海外品牌，宇樹科技在成本控制與產品落地速度上更具優勢。2023 年，其在全球機器狗市場的市佔率已接近 70%，成為公司主要成長引擎，並為拓展人形機器人業務提供堅實基礎。

開源證券指出，宇樹未來可複製「大疆模式」，從消費級產品逐步向產業級拓展，預估 2030 年全球機器狗市場規模將突破 80 億元，宇樹有望持續保持領先。

宇樹科技跨界合作頻繁 拓展海外與消費級市場