鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-20 17:50

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根據中國證監會最新資料，杭州宇樹科技股份有限公司已於 7 月 18 日正式啟動上市輔導程序，朝向資本市場邁進重要一步。

宇樹科技開啟上市輔導！10輪融資狂飆、估值超120億人民幣。(圖：REUTERS/TPG)

根據上市輔導備案報告，宇樹科技創辦人兼實際控制人王興興，直接持有公司 23.82% 股權，並透過上海宇翼企業管理諮詢合夥企業控制 10.94% 股份，合計持股比例達 34.76%。

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根據工商資料，宇樹科技於 6 月 18 日完成註冊資本變更，從原本的 288.9 萬人民幣一舉增至 3.64 億人民幣，增加逾 125 倍。

同年 5 月，宇樹科技也完成股份制改造，從「有限公司」轉為「股份有限公司」，為未來上市鋪路。

宇樹科技已完成 10 輪融資，累計募資金額超過 15 億元

自 2016 年成立以來，宇樹科技專注於消費級、行業級高性能通用足式與人形機器人及靈巧機械臂的自主研發、生產和銷售。

宇樹科技已完成 10 輪融資，累計募資金額超過 15 億人民幣，背後投資方包括美團 (03690-HK) 、紅杉中國、阿里巴巴 (09988-HK) 、騰訊控股 (00700-HK) 、深創投、中信金石與北京機器人產業投資基金等知名機構。

據公開資料，宇樹科技在 6 月完成去年底的 C 輪融資交割，由中國移動 (600941-CN) 旗下基金、騰訊、錦秋、阿里巴巴、螞蟻集團 (688688-CN) 、吉利資本等共同領投，老股東也積極跟投，單輪融資金額接近 7 億人民幣，估值突破 120 億人民幣。

王興興於夏季達沃斯論壇表示，宇樹科技年營收已突破 10 億人民幣，且自 2020 年起連續五年實現盈利，為中國機器人新創公司中，極少數能穩健盈利的企業之一。

除了四足機器人，宇樹科技也積極布局人形機器人領域。2024 年已交付超過 1500 台人形機器人，顯示其技術實力與商業化能力日漸成熟。