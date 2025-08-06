鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-06 13:50

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《路透》引述俄羅斯媒體《國際文傳電訊社》（Interfax）週三（6 日）報導指出，繼俄羅斯與中國近日在日本海舉行演習後，兩國的海軍艦艇將在亞太地區展開聯合巡邏行動。

俄媒：俄羅斯和中國海軍將在亞太地區進行聯合巡邏。(圖：Shutterstock)

根據報導，俄羅斯太平洋艦隊新聞處發布聲明表示：「俄羅斯海軍與中國人民解放軍海軍的艦艇編組，將組成新的任務編隊，在亞太地區執行聯合巡邏任務。」

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此前，8 月 1 日至 5 日，俄羅斯與中國海軍在日本海舉行了聯合演習，內容包括砲火射擊、反潛和防空演習，以及改善海上聯合搜救行動。

根據《國際文傳電訊社》，在演習最後階段，俄羅斯派出大型反潛艦「特里巴特斯海軍上將號」與「響亮號」輕型護衛艦，中國則派出「紹興號」與「烏魯木齊號」驅逐艦，進行了實彈訓練，艦員們還練習了搜索並摧毀一艘模擬敵方潛艇。

俄羅斯太平洋艦隊表示，這次演習為防禦性質，不針對任何特定國家。