鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-06 12:00

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美國政府正以一場規模空前的短期國債拍賣，再次向全球金融市場展示其龐大的融資需求與潛在風險，因美國財政部本周打算透過單筆四周期限國債拍賣籌資 1000 億美元，這一數字不僅刷新該期限乃至所有期限國債單筆拍賣的歷史紀錄且較上周增加 50 億美元，更將美國債務管理策略推向新的爭議焦點。

​​1000億美元！美國財政部本周短債拍賣規模將創歷史新高 市場能否消化？（圖：Shutterstock）

美國財政部周二 (5 日) 表示，這筆巨額拍賣將於周四 (7 日) 進行。美國財政部近來持續加碼國債標售規模，旨在重建因債務上限博弈耗盡的現金儲備。自 7 月初債務上限上調後，財政部便著手透過短期債務工具快速補充流動性。

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值得注意的是，本次四周期國庫券的標售規模是英國 2024-2025 財年發債規模的四分之一以上，衝擊力可見一斑。

此前，美國財政部周二標售 50 億美元六周期國庫券，並打算在周三 (6 日) 發行 650 億美元十七周期國庫券、周四發行 850 億美元八周期國庫券。

與此同時，長債發行同步推進，美國財政部周二標售 580 億美元的三年期國債，周三將發行 420 億美元十年期國債，周四再標售 250 億美元三十年期國債，全周附息債券總規模達 1250 億美元。

美國財長貝森特 6 月曾表示，當前長天期美債殖利率過高，不宜增加此類債務標售，這一立場直接推動短期國庫券發行的傾斜。

道明證券美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 指出，此次短債標售規模的增加只是開始，美國財政部未來幾年將重點擴大短期國庫券發行，以應對持續擴大的聯邦預算赤字，這意味著短期國債拍賣規模恐進一步攀升。

然而，市場對此策略的承受力正面臨考驗。儘管目前約 7.4 兆美元的美國貨幣市場基金規模為短債提供了暫時充足的需求。政府貨幣基金加權平均到期期限自 5 月以來維持在約 40 天，接近歷史高位。

不過，聯準會 (Fed) 最快 9 月重啟降息的預期已經悄然改變資金動向。當降息臨近時，基金經理傾向於延長吸倉期限。

美國銀行策略師警告，貨幣基金可能已接近吸收額外短債供給的極限，而 Crane Data 總裁則認為，日常流動性需求仍能支撐部分需求。

專家還指出，較長期的隱憂在於債務滾動風險，短期國庫券佔比每增加一次，美國財政部就必須在到期後以當時利率重新發行新債置換。若未來利率上行，債務負擔將顯著加重。