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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：駿懋銀行集團LYG-US的目標價調升至4.56元，幅度約3.42%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對駿懋銀行集團(LYG-US)提出目標價估值：中位數由4.41元上修至4.56元，調升幅度3.42%。其中最高估值5.4元，最低估值3.72元。

綜合評級 - 共有19位分析師給予駿懋銀行集團評價：積極樂觀9位、保持中立9位、保守悲觀1位。

駿懋銀行集團今(17日)收盤價為4.15元。近5日股價下跌3.42%，標普指數上漲0.01%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股LYG市場預估目標價

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