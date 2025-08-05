鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估上修至0.76元，預估目標價為6.99元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.74元上修至0.76元，其中最高估值0.86元，最低估值0.69元，預估目標價為6.99元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.86(0.86)
|0.93
|0.96
|0.84
|最低值
|0.69(0.69)
|0.67
|0.67
|0.84
|平均值
|0.76(0.76)
|0.76
|0.8
|0.84
|中位數
|0.76(0.74)
|0.73
|0.77
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|130.74億
|133.60億
|136.20億
|142.14億
|最低值
|124.97億
|127.56億
|128.36億
|142.14億
|平均值
|127.43億
|129.98億
|131.85億
|142.14億
|中位數
|126.83億
|128.45億
|129.97億
|142.14億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.47
|0.40
|0.23
|0.36
|0.73
|營業收入
|152.20億
|141.85億
|183.20億
|287.47億
|310.71億
詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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