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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：野村集團(NMR-US)EPS預估下修至0.75元，預估目標價為6.95元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對野村集團(NMR-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.76元下修至0.75元，其中最高估值0.86元，最低估值0.69元，預估目標價為6.95元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.86(0.86)0.930.960.84
最低值0.69(0.69)0.690.690.84
平均值0.76(0.77)0.770.80.84
中位數0.75(0.76)0.730.770.84

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值130.74億133.60億136.37億142.14億
最低值123.39億127.56億128.30億142.14億
平均值127.23億130.08億131.96億142.14億
中位數127.38億128.45億129.97億142.14億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.470.400.230.360.73
營業收入152.20億141.85億183.20億287.47億310.71億

詳細資訊請看美股內頁：
野村集團(NMR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSNMR

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