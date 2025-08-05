印度反駁俄油貿易指控 批川普關稅威脅「不正當」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美國總統川普在社群媒體上發文，威脅將對印度購買俄羅斯石油，課徵「大幅提高」的關稅。川普指控印度購買大量俄油後，又將其轉售至公開市場以獲取巨額利潤，並稱印度「不在乎俄羅斯戰爭機器殺害了多少烏克蘭人民」。
川普並未明確說明新的關稅稅率，但此前他曾揚言對印度產品徵收 25% 的關稅，以及針對其與俄羅斯貿易的「懲罰」。
印度對此表達強烈不滿。印度外交部發言人 Randhir Jaiswal 周一 (4 日) 晚間發表聲明，直斥川普的關稅威脅「不合理且不正當」，並強調將採取所有必要措施維護國家利益和經濟安全。
Jaiswal 解釋，俄烏戰爭初期，美國曾鼓勵印度進口俄羅斯天然氣，以助穩定全球能源市場。他強調，印度之所以開始從俄羅斯進口石油，是因為傳統供應商轉而供應歐洲，而印度此舉旨在保障本國消費者能獲得可負擔且穩定的能源供應。目前，印度是俄羅斯石油的最大買家之一。
印度同時批評美國和歐盟的雙重標準，指出這些國家自身也持續與俄羅斯進行貿易。
數據顯示，美國去年與俄羅斯進行了約 35 億美元的商品貿易。而歐盟在 2024 年與俄羅斯的雙邊商品貿易額則為 675 億歐元，遠超印度與俄羅斯的貿易總額。印度方面強調，這種貿易對歐美而言，並非「維持國家生存的必要」。
前印度貿易官員、全球貿易研究倡議組織負責人 Ajay Srivastava 表示，川普關於印度俄油貿易的說法具有誤導性，因為印度增購俄油是為協助西方制裁擾亂供應後穩定全球市場，防止油價震盪。
他進一步指出，印度煉油廠 (無論公營或民營) 均獨立運作，依據價格、供應安全和出口規定等因素決定採購來源，無需政府批准。
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